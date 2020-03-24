رياضة | عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن نتائج الاجتماع الذي عقد بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم.

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وكتب شوبير عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"نتائج اجتماع الكابتن الخطيب مع حسام عاشور، تنظيم مباراة اعتزال تليق باسمه وتاريخه تعيين عاشور في منصب ادارى محترم بالنادي الاهلي ظهور منتظم ف قناة الأهلي".

وكانت لجنة التخطيط بالأهلي قد أبلغت عاشور برفض النادي تجديد تعاقده معه والذي ينتهي نهاية الموسم الجاري بناءًا على رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، والذي أكد عدم حاجته لخدماته فنيًا في الموسم المقبل.