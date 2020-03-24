رياضة | الصفقة الجديدة في الزمالك تحسم مصير نجم الفريق

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يخطط مسئولو الزمالك للتعاقد مع محمد عبدالعاطي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وستحدد صفقة عبد العاطي مستقبل محمد حسن لاعب الزمالك، وحال التعاقد مع الأول ستقرر الإدارة إعارة حسن والاكتفاء بتواجد عبدالعاطي في وسط الملعب مع فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز.

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ولم يشارك حسن مع الزمالك منذ ضمه في الموسم الماضي إلا في مباريات معدودة بسبب الاعتماد بشكل أساسي على طارق حامد وفرجاني ساسي.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع محمد عبدالعاطي لتدعيم وسط الملعب وبعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب مع وادي دجلة خلال الفترات الماضية ونجاحه في لفت الأنظار.

يذكر أن النشاط الرياضي حاليًا متوقف بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 13 ألف شخص حول العالم.