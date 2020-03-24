الامارات | تعرف إلى الأندية الألمانية التي خفضت رواتب لاعبيها بسبب "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى الأندية الألمانية التي خفضت رواتب لاعبيها بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن لاعبي بايرن ميونيخ وأندية ألمانية أخرى، وافقوا على تخفيض رواتبهم، بهدف مساعدة إدارات تلك الأندية في مواجهة الأزمة المالية التي تسبب بها تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الصحيفة الأكثر شعبية في ألمانيا، أن لاعبي وأعضاء المجلسين الإداري والتنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، متصدر الـ"بوندسليغا" لحظة وقف النشاط الكروي في ألمانيا 13 مارس الحالي، أكدوا استعداداهم للتخلي عن 20 بالمئة من رواتبهم.

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وأشارت الصحيفة إلى إن قيمة الرواتب التي دفعها بايرن ميونيخ للاعبيه في الموسم الماضي بلغت 336.2 مليون يورو، قبل أن تؤكد الصحيفة على تضامن لاعبي البايرن مع إدارة ناديه، بالموافقة حالياً على خفض الرواتب، لينضموا بذلك لكل من أندية، بوروسيا منشنغلادباغ الذين كان لاعبيه أول من اقترح بشكل تلقائي تخفيض رواتبهم، متبوعين، بلاعبي فريقي فيردر بريمن، وشالكه، اللذين بادروا للأمر ذاته على صعيد خفض الرواتب.



ولفتت الصحيفة إلى أن مفاوضات جارية حالياً مع لاعبي بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن للسير على ذات الخطى وخفض رواتبهم، بنسبة 20 بالمئة في حال لم تستأنف المباريات، و10 بالمئة في حال استوفيت بطولة الدوري دون جمهور على اعتبار أن الأندية تحصل في هذه الحالة على حقوق البث التلفزيوني.