شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية في «طوكيو» بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت اللجنة الأولمبية الدولية، الثلاثاء، تأجيل دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو لمدة عام، بعد موافقة رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي على، والتي كان من المقرر عقدها في الفترة بين 24 يوليو حتى 9 أغسطس.

ووفقًا لصحيفة «ميرور» الإنجليزية«، قال آبي: «لقد طلبنا من الرئيس باخ التفكير في التأجيل لمدة عام تقريبًا، لتعقد في 2021 لتمكين الرياضيين من اللعب في أفضل الظروف، وجعل الحدث آمنًا للمشاهدين».