هالاند هدف ريال مدريد في الصيف المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، إن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، هو هدف ريال مدريد الأول في الصيف المقبل.

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وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يبحث عن مهاجم جديد لخلافة كريم بنزيما، في ظل عدم تقديم الصربي لوكا يوفيتش للمستويات المنتظرة منه.

وأشارت إلى أن أفضل شيء بالنسبة ليوفيتش في الصيف المقبل، هو خروجه على سبيل الإعارة، أملًا في تقديم المستويات التي كان يقدمها مع فرانكفورت.

وتبلغ قيمة هالاند (19 عامًا) ما يقرب من 75 مليون يورو، ولكن في ظل التوقف الحالي لنشاط كرة القدم، والأزمات المالية التي ضربت الأندية بسبب أزمة كورونا، من المتوقع أن تنخفض قيمته عن هذا الرقم.