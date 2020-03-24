والدة رونالدو: كريستيانو فخري في الحياة ولم أسامح والدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

بعد خروجها من المستشفى في الأيام الماضية، أجرت ​دولوريس أفييرو​، والدة النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ مقابلة مع إحدى البرامج التلفزيونية البرتغالية، كشفت فيها عن معاناة عاشتها في صغرها بسبب والدها.

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وقالت والدة رونالدو: "كنا فقراء، نقطن في منزل من القش، لكن كنا سعداء، والدتي قاتلت ضد الفقر والجوع من أجلنا، والدي في ذلك الوقت لم يكن رجلا مسؤولا".

وأضافت: "لقد خسرت والدتي في سن السادسة من عمري بسبب نوبة قلبية، ذهبت وقتها إلى منزل جدّتي، من ثم أرسلنا والدي إلى دار للأيتام، لم أسامحه، ولا أشعر بأي ندم حيال ذلك، لكن في الحقيقة لقد قام بعمل جيد بإرسالنا إلى هناك، وإلا لكان جوّعنا أو مات أحد من إخوتي بسببه".

وعن إبنها رونالدو: "رونالدو فخري في هذه الحياة، أنا فخورة به، وصيتي له أن يبقي الجميع تحت عنايته".