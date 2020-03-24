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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاتسيو يسعى إلى تحصين ايموبيلي من أطماع نابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020
كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية أن نادي لاتسيو بدأ مساعيه لتجديد عقد نجمه وهدافه تشيرو إيموبيلي خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الشبكة إلى أن رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو، يريد تجديد عقد اللاعب البالغ من السن 31 عاما حتّى عام 2025، على أن يصبح راتبه 4 مليون يورو بالاضافة إلى المكافآت، علما أن راتبه الحالي قدره 3.2 مليون يورو.
وأضافت الشبكة أنّ لاتسيو يريد تحصين إيموبيلي من أطماع نادي نابولي، حيث يسعى البارتينوبي إلى التعاقد معه في الصيف المقبل بحسب عدّة صحف.
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