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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشيلسي يعلن رسمياً تعافي لاعبه من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020
أعلن نادي تشيلسي، تعافي لاعبه الإنجليزي الشاب كالوم هودسون أودوي، من فيروس كورونا “كوفيد-19”.
وكان أودوي قد أعلن عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم 13 مارس الماضي، إصابته بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية العينة التي سحبت منه.
ونشر نادي تشيلسي بياناً رسمياً مساء الإثنين عبر موقعه الإلكتروني، أكد من خلاله تعافي كالوم هودسون أودوي من فيروس كورونا.
وأشار البيان: “يسعدنا الإعلان بأن كالوم هودسون أودوي يشعر الآن بحالة جيدة، بعدما قضى فترة من العزل الذاتي المطلوبة
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