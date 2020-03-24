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تشيلسي يعلن رسمياً تعافي لاعبه من فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يعلن رسمياً تعافي لاعبه من فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

أعلن نادي تشيلسي، تعافي لاعبه الإنجليزي الشاب كالوم هودسون أودوي، من فيروس كورونا “كوفيد-19”.

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وكان أودوي قد أعلن عبر حسابه الشخصي على تويتر يوم 13 مارس الماضي، إصابته بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية العينة التي سحبت منه.

ونشر نادي تشيلسي بياناً رسمياً مساء الإثنين عبر موقعه الإلكتروني، أكد من خلاله تعافي كالوم هودسون أودوي من فيروس كورونا.

وأشار البيان: “يسعدنا الإعلان بأن كالوم هودسون أودوي يشعر الآن بحالة جيدة، بعدما قضى فترة من العزل الذاتي المطلوبة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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