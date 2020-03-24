رسميا.. تعليق الكرة في إسبانيا لأجل غير مسمى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 مارس 2020

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، تعليق مسابقات كرة القدم في البلاد، لأجل غير مسمى، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد. وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني، أن اتحاد الكرة اتفق مع رابطة الليجا، على تعليق جميع منافسات كرة القدم في إسبانيا، لمنع أي خطر على الصحة العامة. وحرص بيان الاتحاد الإسباني، على توجيه الشكر لأولئك الذين يساعدون في مكافحة انتشار الفيروس وإظهار التعاطف مع الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء. وحتى اليوم الموافق 23 مارس/آذار، تعرض أكثر من 33 ألف شخص للإصابة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا. من جانبها، طالبت رابطة لاعبي كرة القدم في إسبانيا، وزارة الثقافة والرياضة، وكذلك المجلس الأعلى للرياضة والاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري بفتح "خط اتصال مستمر" معها، بغرض إطلاعها أولا بأول على المستجدات التي قد تطال اللاعبين.

