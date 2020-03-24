شكرا لقرائتكم مصدر باتحاد الكرة: تأجيل أولمبياد طوكيو يزيد من فرص استمرار الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لتقام 2021 يزيد من فرص استمرار مسابقة الدورى بمختلف اقسامه ولن يتم إلغاؤه.

وكشف مصدر الجبلاية، أننا كنا مطالبين بإنهاء الدورى قبل شهر يوليو بسبب استعداد المنتخب الأولمبى للأولمبياد فى حالة عودة النشاط الرياضى المتوقف بسبب انتشار فيروس كورونا، وبالتالى فى حالة استرار توقف النشاط حتى الأول من مايو كان سيتم الإعلان عن إلغاء بطولة الدورى، أما الآن الفرصة قائمة بقوة لاستئناف بطولة الدورى بمختلف أقسامه وتحديدا الدورى الممتاز، ولكن سننتظر ما ستسفر عنه الفترة المقبلة وانتشار فيروس كورونا من عدمه.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية عن القرار بشكل رسمى نهاية الأسبوع الجارى، عقب الاتصالات التى تدور حاليا بين أعضاء اللجنة وكذلك وزير الشباب والرياضة.

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وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الدورى حال إلغائه سيتم اعتباره كأن لم يكن، وفقًا لما تنص عليه اللوائح. وأوضح المصدر أن فارق النقاط بين الفرق المتنافسة لا يحسم الصراع على اللقب أو الهبوط، وبالتالى فإن البطولة إذا ألغيت ستعتبر كأن لم تكن من الأساس.

وقال اتحاد الكرة فى بيان رسمى، "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من الاثنين المقبل 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية".

ويحتل النادى الأهلى صدارة جدول الدورى العام برصيد 49 نقطة، وكان الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينية فايلر قد حقق الفوز فى 16 مباراة متتالية قبل أن يتعادل مع سموحة فى مباراة الجولة 18 من عمر البطولة المحلية.