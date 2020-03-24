شكرا لقرائتكم الجبلاية: لم ندرس إلغاء الدوري حتى الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد العطار عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد كرة القدم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن قرار مد تعليق جميع أنشطة كرة القدم الصادر من مجلس الوزراء لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار بإلغاء الدورى .

وأضاف العطار أن اتحاد الكرة حتى الآن لم يدرس فكرة إلغاء المسابقة ونتابع عن كثب كافة التطورات الحكومية بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيرة على كرة القدم فى مصر

وعن مطالبات بعض الأندية بإلغاء المسابقة قال أن القرار لابد وأن يدرس جيدا خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية للكرة المصرية

وجاء قرارات مجلس الوزراء اليوم كالآتي : بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 30 مارس 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من 15 مارس الجاري.