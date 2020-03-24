شكرا لقرائتكم محمد ومروان الشوربجي يتحديان كورونا في بريطانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر ثنائي الاسكواش المصري الشقيقان، محمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وشقيقه الأصغر مروان المصنف الثامن، البقاء في بريطانيا خلال الفترة الجارية رغم تفشي وباء كورونا المستجد والذي تسبب في توقف النشاط الرياضي والاسكواش بصورة خاصة.

وأكدت بسمة والدة ثنائي عائلة الشوربجي في تصريحات خاصة، أنها عادت إلى مصر مؤخراً قبل غلق مجال الطيران، وتركت نجليها في بريطانيا يترقبان ما سيسفر عنه الوضع مستقبلاً ليكونا جاهزين حالة عودة النشاط من جديد.

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وأضافت والدة محمد ومروان، أن نجليها يحافظان على بعض التدريبات الخفيفة البعيدة عن التجمعات والزحام لتجنب الاصابة بالفيروس، من أجل الحفاظ على لياقتهما فقط حتى عودة البطولات ولكن إذا استمر الوضع أكبر سيعودان إلى مصر.

واستطردت والدة المصنف الأول عالمياً عن عودة نجلها إلى قمة التصنيف العالمي: فخورة بما حققه محمد مؤخراً وعودته من جديد إلى قمة الاسكواش، وأتمنى أن يواصل الحفاظ على موقعه ليحطم المزيد من الأرقام القياسية، فهو حقق لعائلتنا فخر كبير وللاسكواش المصري.

وعن الوضع في المملكة المتحدة قبل قدومها إلى مصر قالت مدام بسمة: الشعب البريطاني متحضر للغاية ولذلك فالوضع هناك أفضل من بعض الدول الأوروبية وبمجرد وصول الفيروس إلى بريطانيا بدأت الناس تتعامل بحذر وتتبع أساليب النظافة الشخصية بحرص شديد.