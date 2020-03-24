شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي: تأجيل الأولمبياد لن يمنع رمضان صبحي ورفاقه من المشاركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو المنتخب الأوليمبي ، إن تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام، لتقام في ٢٠٢١ بدلا من ٢٠٢٠ ، لن يمنع رمضان صبحى ورفاقه من هذا الجيل من المشاركة في الأولمبياد.

وأوضح مسئولو المنتخب أن لوائح الأولمبياد تنص على أن يشارك في البطولة لاعبين مواليد 1 يناير 1997 وما بعدها، وبالتالي فالأمر مرتبط بتاريخ الميلاد وليس بالسن، وهو ما يمنح هذا الجيل الحق في المشاركة حتى وإن تأجلت عام أو أكثر.

وقال مسئولو المنتخب: "على سبيل المثال، رمضان صبحى حاليًا تخطى سن الـ23 عامًا وأصبح عمره 23 عامًا وشهرين تقريبًا ومع ذلك سيشارك في الأولمبياد لو أقيمت في موعدها في يوليو المقبل فالأمر متعلق بتاريخ الميلاد وليس السن".

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وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه توصل إلى اتفاق مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لتأجيل الأولمبياد لمدة عام تقريبًا، وقال آبي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام اليابانية إن صيف 2021 هو الموعد المقترح لإقامة الألعاب الأولمبية.

وجاء القرار بعدما ناشدت أصوات اللجنة الأولمبية الدولية منع الألعاب الصيفية هذا العام بسبب وباء كورونا حيث نجحت ضغوط الدول في تأجيل البطولة التي كانت مقررة بين 24 يوليو حتى 9 أغسطس 2020 بمدينة طوكيو.

وقال ديك باوند لكريستين برينان عضو اللجنة الأولمبية الدولية إن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020 سيتم تأجيلها حتى عام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير وتابع: "بناء على المعلومات التي حصلت عليها اللجنة الأولمبية الدولية تقرر التأجيل، ولم يتم تحديد المعلومات في المستقبل، لكن الألعاب لن تبدأ في 24 يوليو 2020 وهذا ما أعرفه كثيرًا".

وقال رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ، فى وقت سابق على أن الحياة الإنسانية أهم من إقامة أى منافسة رياضية، ولكن تريد اللجنة الأولمبية الدولية أن تكون جزءًا من الحل