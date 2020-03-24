شكرا لقرائتكم بعد مد فترة توقف النشاط.. الأهلى يرد على دعوات تخفيض أجور اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلى بالقرار الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، وقرار الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 30 مارس 2020 لمدة 15 يوما أخرى، حيث يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وأكد مرجان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن النادي الأهلى جزء أصيل ولا يتجزأ من مصر وسلامة الشعب المصرى وجميع العاملين فى المنظومة الرياضية هو الهدف الأسمى فى الوقت الحالي خاصة في ظل تخوفات من تفشى فيروس كورونا المستجد فى العالم أجمع وليس في مصر فقط

وعن مطالبات بعض الأندية بتخفيض عقود اللاعبين تقديرا للوضع الحالى وفي ظل توقف جميع الأنشطة الرياضية قال مرجان : النادي الأهلى ملتزم بكافة تعاقداته مع الجميع ولا صحة لوجود رغبة لدى مجلس الإدارة فى أي تخفيضات في أجور كل العاملين بالقلعة الحمراء وليس اللاعبين فقط.

وكانت آخر تداعيات تفشي مرض كورونا على الرياضة بصفة عامة إعلان اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء، تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة في التاريخ التي تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التي بدأت منذ أكثر من 100 عام.

ومنذ انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بنظامها الحديث عام 1896، تم إلغاء المنافسة ثلاث مرات فقط بسبب الحربين العالمية الأولى والثانية في أعوام 1916 ثم 1940 و1944، ليصبح فيروس كورونا أول حالة طارئة في التاريخ تتسب في تأجيل الأولمبياد دون استخدام أسلحة.

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وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان الرسمي رسمي أصدرته اليوم: أنها عقدت اجتماعا شهد حضور كل من موري يوشيرو رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 والوزير الأولمبي هاشيموتو سايكو ورئيس لجنة التنسيق للجنة الأولمبية الدولية جون كوتس والمدير العام للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دي كيبر والمدير التنفيذي للألعاب الأولمبية كريستوف دوبي.

وأعرب الرئيس باخ ورئيس الوزراء آبي عن قلقهما المشترك بشأن تفشى كورونا العالمي، وآثاره على الحياة اليومية والتأثير الكبير الذي تعرض له الرياضيين العالميين الذين يستعدون للمشاركة.