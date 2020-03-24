شكرا لقرائتكم الأهلي يسعى لتسويق صالح جمعة فى الانتقالات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح رحيل صالح جمعة لاعب النادي الأهلي عن فريقه مسألة وقت، بعد أن خرج تماماً من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، والذي أكد لإدارة ناديه أنه يرفض استمرار صالح جمعة في الموسم الجديد وتمنى له التوفيق في أي نادي أخر.

وواجه مسئولو النادي الأهلي أزمة في تسويق صالح جمعة لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بالاستغناء عن جمعة في يناير الجاري لعدم حاجة الفريق لجهوده.

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ويحاول مسئولو الأهلي تسويق صالح جمعة في الموسم الجديد، خاصة أن أكثر من نادي يخشى من إتمام الصفقة بسبب عدم التزام اللاعب من ناحية كما أن صالح يُبالغ في طلباته لمالية يرغب في الحصول عليها من النادي الذى قد يلعب له، ومن المنتظر أن يلحق صالح جمعة بالثنائي شريف اكرامى وحسام عاشور الذين اعلنا رحيلهما عن الفريق بنهاية الموسم بعد عدم توصلهما لإتفاق بشأن التجديد مع إدارة النادي.

وكان مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قد قرر إغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة.