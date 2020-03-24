شكرا لقرائتكم لاعبو المنتخبات القومية يغادرون المركز الأولمبى بعد تأجيل الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر لاعبو المنتخبات القومية بمختلف اللعبات الرياضية اماكن التدريب الخاصة بهم سواء فى المركز الاولمبى او ستاد القاهرة ، بعد قرار تأجيل الاولمبياد لمدة عام من جانب اللجنة الاولمبية الدولية.

وطلبت اللجنة الاولمبية من مسئولى المركز الاولمبى وكذلك الاستاد وكافة الاندية والهيئات الرياضية ، ايقاف وتعليق كافة الانشطة الرياضية فى الفترة الحالية تماشيا مع قرار التأجيل ، وكذلك مع قرار فرض الحظر من جانب من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ، لحسم مصير الموقف النهائى فى الفترة المقبلة ، سواء بوضع الخطط البديلة للاستعداد وكذلك موقف الحظر سواء بالاستمرار من عدمه .

أصدرت اللجنة الولمبية الدولية بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020" بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو عبر الفيديو صباح اليوم لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.

وقالت اللجنة في البيان الرسمي أن الاجتماع شهد انضمام كل من موري يوشيرو رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 والوزير الأولمبي هاشيموتو سايكو ورئيس لجنة التنسيق للجنة الأولمبية الدولية جون كوتس والمدير العام للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دي كيبر والمدير التنفيذي للألعاب الأولمبية كريستوف دوبي.

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وأعرب الرئيس باخ ورئيس الوزراء آبي عن قلقهما المشترك بشأن تفشى كورونا العالمي، وآثاره على الحياة اليومية والتأثير الكبير الذي تعرض له الرياضيين العالميين الذين يستعدون للمشاركة.

من ناحية اخرى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، عدد من القرارات الهامة بخصوص مواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بمقر مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.