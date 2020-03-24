شكرا لقرائتكم الأولمبية المصرية تتلقى إيميل بتأجيل الأولمبياد رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بريد الكترونى "ايميل " من نظيرتها الدولية بتأجيل دورة الالعاب الاولمبية التى كان مقرر اقامتها بطوكيو يوليو المقبل الى صيف 2021 .

وجاء فى الايميل أن الدورة الاولمبية تقرر تأجيلها فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها مختلف دول العالم ، بسبب فيروس كورونا وتفشيه فى كل البلاد.

ومن المقرر ان تعلن الاولمبية الدولية عن نظام البطولات الفترة المقبلة ، سواء المؤهلة والرسمية و كذلك اخطار الدول بما ستسفر عنه الايام القادمة بعد القرار والذى تم اتخاذه بعد طلب اكثر من دولة بالتأجيل حفاظا على لاعبيها .

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أصدرت اللجنة الاولمبية الدولية بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020" بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو عبر الفيديو صباح اليوم لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.

وقالت اللجنة في البيان الرسمي أن الاجتماع شهد انضمام كل من موري يوشيرو رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 والوزير الأولمبي هاشيموتو سايكو ورئيس لجنة التنسيق للجنة الأولمبية الدولية جون كوتس والمدير العام للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دي كيبر والمدير التنفيذي للألعاب الأولمبية كريستوف دوبي.

وأعرب الرئيس باخ ورئيس الوزراء آبي عن قلقهما المشترك بشأن تفشى كورونا العالمي، وآثاره على الحياة اليومية والتأثير الكبير الذي تعرض له الرياضيين العالميين الذين يستعدون للمشاركة.

وتابع البيان: "نثنى على مجهودات اليابان في مكافحة الفيروس الذى أدى الانتشار غير المسبوق وغير المتوقع لتفشي المرض إلى تدهور الوضع في بقية العالم. بعد تسجيل حوال 375 ألف حالة في جميع أنحاء العالم وفي كل بلد تقريبًا، ويتزايد عددها كل ساعة."