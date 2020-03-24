شكرا لقرائتكم هشام حطب: تأجيل الأولمبياد سيترتب عليها خطوات أخرى بالمنتخبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، أن قرار تأجيل الأولمبياد سيترتب عليه عدة خطوات فى الفترة القادمة على مستوى المنتخبات المصرية.

وأكد حطب فى تصريحات خاصة، أنه سيتم إيقاف كل الخطط السابقة للأولمبياد بعد قرار التأجيل على أن يتم وضع خطط أخرى، خاصة أن التأجيل سيستمر لمدة عام، على أن يتم عقد اجتماعات مع رؤساء الاتحادات ليتم وضع خطط بديلة بعد قرار التأجيل رسميا.

وأضاف رئيس الأولمبية أنه سيتم التواصل مع الأولمبية الدولية لتحديد موقف البطولات المؤهلة الفترة المقبلة، سواء التى تم تأجيلها او الغاؤها، وهل سيكون هناك بطولات بديلة أم لا، وكذلك موقف اللاعبين المؤهلين، و المرشحين بقوة للتأهل، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرارات رسمية عن الموقف النهائى للتأهيل و المؤهلين للدورة الأولمبية القادمة.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020" بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء اليابانى أبى شينزو عبر الفيديو صباح اليوم لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.

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وقالت اللجنة فى البيان الرسمي، إن الاجتماع شهد انضمام كل من مورى يوشيرو رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 والوزير الأولمبى هاشيموتو سايكو ورئيس لجنة التنسيق للجنة الأولمبية الدولية جون كوتس والمدير العام للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دى كيبر والمدير التنفيذى للألعاب الأولمبية كريستوف دوبي.

وأعرب الرئيس باخ ورئيس الوزراء آبى عن قلقهما المشترك بشأن تفشى كورونا العالمى، وآثاره على الحياة اليومية والتأثير الكبير الذى تعرض له الرياضيين العالميين الذين يستعدون للمشاركة.

وتابع البيان: "نثنى على مجهودات اليابان فى مكافحة الفيروس الذى أدى الانتشار غير المسبوق وغير المتوقع لتفشى المرض إلى تدهور الوضع فى بقية العالم. بعد تسجيل حوال 375 ألف حالة فى جميع أنحاء العالم وفى كل بلد تقريبًا، ويتزايد عددها كل ساعة."