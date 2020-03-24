شكرا لقرائتكم المقاولون : الحديث عن تخفيض عقود اللاعبين أمر غير مقبول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر محمد عادل عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على فريق كرة القدم الدعوات التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الرياضية فى الفترة الأخيرة بشأن تخفيض عقود اللاعبين وذلك بعد إعلان تعليق كافة الأنشطة الرياضية فى البلاد تخوفا من تفشى مرض كورونا المستجد

وأضاف عادل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : لا ينبغى الحديث حول تخفيض عقود للاعبين لعدم حدوث بلبلة داخل الفريق وأكد عضو مجلس إدارة المقاولون أن الأمر لم يطرح على طاولة النادى من قريب أو من بعيد

يأتي ذلك بعد أن مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 30 مارس 2020 لمدة 15 يوما أخرى، حيث يسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكانت آخر تداعيات تفشي مرض كورونا على الرياضة بصفة عامة إعلان اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء، تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" بسبب تفشى فيروس كورونا لموعد لا يتجاوز صيف 2021، لتصبح المرة الرابعة في التاريخ التي تتأجل فيها دورة الألعاب الشهيرة التي بدأت منذ أكثر من 100 عام.

ومنذ انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بنظامها الحديث عام 1896، تم إلغاء المنافسة ثلاث مرات فقط بسبب الحربين العالمية الأولى والثانية في أعوام 1916 ثم 1940 و1944، ليصبح فيروس كورونا أول حالة طارئة في التاريخ تتسب في تأجيل الأولمبياد دون استخدام أسلحة.

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وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان الرسمي رسمي أصدرته اليوم: أنها عقدت اجتماعا شهد حضور كل من موري يوشيرو رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 والوزير الأولمبي هاشيموتو سايكو ورئيس لجنة التنسيق للجنة الأولمبية الدولية جون كوتس والمدير العام للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دي كيبر والمدير التنفيذي للألعاب الأولمبية كريستوف دوبي.

وأعرب الرئيس باخ ورئيس الوزراء آبي عن قلقهما المشترك بشأن تفشى كورونا العالمي، وآثاره على الحياة اليومية والتأثير الكبير الذي تعرض له الرياضيين العالميين الذين يستعدون للمشاركة.