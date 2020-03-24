شكرا لقرائتكم رئيس تنس الطاولة : تأجيل أولمبياد طوكيو الحل الأفضل فى الوقت الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 هو الحل الأفضل فى الوقت الحالى ، حفاظا على سلامة اللاعبين وصحتهم ، فى ظل انتشار فيروس كورونا

وقال عاشور أن التأجيل يمنح اللاعبين فرصة لإكمال فترة التأهيل و الخطة المقرر اتباعها للوصول الى الاولمبياد ، خاصة وأن هناك عدة بطولات مؤهلة تم تأجيلها و إلغاؤها، فضلا عن البطولة التى أقيمت فى قطر وتم منع اللاعبين المصريين من المشاركة بها .

وأشار رئيس اتحاد تنس الطاولة أن صحة الانسان اهم من البطولة ، فى ظل تأثر اللاعبين فى مختلف الدول بتأجيل البطولات و إغلاق الأندية و تعلق النشاط بمختلف دول العالم .

أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانا رسميا اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "أولمبياد طوكيو 2020" بعدما عقد رئيس اللجنة توماس باخ اجتماعا مع رئيس الوزراء الياباني أبي شينزو عبر الفيديو صباح اليوم لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على البطولة.

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وقالت اللجنة في البيان الرسمي أن الاجتماع شهد انضمام كل من موري يوشيرو رئيس اللجنة المنظمة لطوكيو 2020 والوزير الأولمبي هاشيموتو سايكو ورئيس لجنة التنسيق للجنة الأولمبية الدولية جون كوتس والمدير العام للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دي كيبر والمدير التنفيذي للألعاب الأولمبية كريستوف دوبي.

وأعرب الرئيس باخ ورئيس الوزراء آبي عن قلقهما المشترك بشأن تفشى كورونا العالمي، وآثاره على الحياة اليومية والتأثير الكبير الذي تعرض له الرياضيين العالميين الذين يستعدون للمشاركة.

كانت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة وبطلة العالم، شاركت فى مبادرة خليك فى البيت تضامناً مع الحملة لتجنب فيروس كورونا. ونشرت هنا عبر صفحتها على فيس بوك فيديو كشفت فيه عن حرصها على التدريب فى المنزل تجنبا للفيروس مع تقديم نصيحة لكل المصريين بالبقاء فى المنزل للحفاظ على صحتهم وصحة أسرهم.

وقالت اللاعبة، "أنا بتدرب فى البيت وأنت كمان وكل واحد لازم يقعد فى البيت عشان يحافظ على صحته وصحة الناس اللى حواليه"