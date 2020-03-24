شكرا لقرائتكم باخ: لم نناقش تكلفة تأجيل أولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إنه لم يناقش تكلفة تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى 2021 مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الثلاثاء، فالهدف الأساسي حماية الأرواح.

وستتأجل الألعاب التي كانت مقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس، إلى صيف 2021 على أقصى تقدير شريطة القضاء على تفشي فيروس كورونا.

وقال باخ إن المواعيد الجديدة لإقامة الألعاب لم تتحدد بعد، حيث من المبكر للغاية الحديث عن موعد جديد لإقامة الأولمبياد في ظل مرور ساعتين فقط على الاجتماع.

وأضاف باخ: هذه هي الأسباب التي جعلتنا نقرر أننا بحاجة لأربعة أسابيع على الأقل لتقييم كل هذه الأسئلة. هذه ليست التساؤلات الوحيدة.