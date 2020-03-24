شكرا لقرائتكم ريال مدريد سئم من بنزيمة ويلاحق هالاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الثلاثاء، أن ريال مدريد بدأ العمل على ملاحقة النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد الفشل المستمر للفرنسي كريم بنزيمة في تسجيل الأهداف، بالإضافة إلى عدم نجاح تجربة الصربي لوكا يوفيتش.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد بدأ العمل على تحقيق خطط وأهداف فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من توقف كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا بسبب فيروس كورونا، وقرر النادي التوقيع مع مهاجم في الفترة المقبلة، بسبب معاناة الفريق بشكل متكرر من كريم بنزيمة ولوكا يوفيتش.

وأضاف التقرير:بات هالاند الهدف الأساسي للفريق الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة، لكن ما زال الفرنسي كيليان مبابي حلما لريال مدريد، ويعلم نادي العاصمة الإسبانية أنه من الصعب التوقيع معه هذا الصيف، وتعمل إدارة النادي على كسب خدماته في صيف 2021 أي قبل عام من نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وأشارت "ماركا" إلى أن ريال مدريد يراقب قيمة فسخ عقد هالاند "19 عاما"، إذ يتوقع أن تنخفض بسبب الأزمة الحالية التي ضربت كرة القدم بسبب كورونا، علما بأن القيمة الحالية تبلغ "75 مليون يورو" تقريبا.