شكرا لقرائتكم اليابان تقترح تأجيل أولمبياد طوكيو إلى 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الثلاثاء، أن بلاده اقترحت تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقرر أن تستضيفها طوكيو في 2020 لفترة عام، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضح آبي بعد مشاورات هاتفية أجراها مع رئيس اللجنة الأولمبية الألماني توماس باخ: اقترحت تأجيلا لنحو عام للألعاب الأولمبية، والرئيس باخ رد موافقا بنسبة 100 بالمئة.
ويأتي ذلك وسط ترجيحات بصدور إعلان رسمي من اللجنة الدولية بإرجاء الألعاب المقررة بين 24 يوليو والتاسع من أغسطس 2020، وسط دعوات متزايدة لذلك على خلفية تفشي وباء "كوفيد-19" الذي أدى إلى وفاة أكثر من 16 ألف شخص حول العالم، وفرض قيودا واسعة على حركة التنقل والسفر، وجمّد النشاط الرياضي.
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