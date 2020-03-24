تأجيل دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» بسبب كورونا

كشف رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، عن اقتراحه بتأجيل دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" لمدة عام واحد على الأقل.

جاء هذا في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، والتي أكد خلالها على موافقة رئيس اللجنة المنظمة على مقترحه.

وقال رئيس الوزراء الياباني: "طلبت تأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد ورئيس اللجنة الأولمبية العالمية توماس باخ رد بموافقته على ذلك الاقتراح بنسبة 100%".

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وذكرت وسائل إعلامية أن الأمر نفسه سينطبق على دورة الألعاب الخاصة بذوي القدرات الخاصة، والتي من المعتاد أن تقام بعد الأولمبياد بشهر واحد في نفس الصيف.

وأضاف آبي: "كل هذا سيجعل الأمور أفضل للمشاركين في الألعاب أن يصلوا في أفضل حالة لهم، وسيجعلها أكثر أمانًا أيضًا".

وكانت اللجنة الأولمبية العالمية واللجنة المنظمة للدورة قد أصدرتا بياناً، منذ قليل، أكدتا فيه من خلاله على تصريحات آبي.

يشار إلى أن اتحاد الألعاب الأولمبية الإنجليزي كان قد أكد اليوم أنه لن يبعث بأي فريق لطوكيو خلال أولمبياد 2020 لو أقيمت في موعدها.