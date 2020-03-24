«كورونا» يعلّق النشاط الرياضي في مصر لمدة أسبوعين

أعلن اتحاد الكرة المصري عن تعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يوماً لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، في بيان لها أصدرته اليوم الثلاثاء، إنه "بناء على القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتباراً من الغد الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 30 مارس 2020 لمدة 15 يوما أخرى".

وأضاف البيان أن القرار يسري على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوماً اعتباراً من 15 مارس الجاري.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، قد أعلن، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، عن حزمة من القرارات في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا حرصاً على المواطنين.

وأعلن مدبولي عن القرارات الآتية:

1. حظر حركة المواطنين اعتبارا من الغد على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.

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2. وقف جميع وسائل النقل الجماعية سواء كانت عامة أو خاصة خلال فترة الحظر.

3. تعليق الخدمات الحكومية بالكامل باستثناء الخدمية لمدة أسبوعين.

4.غلق جميع النوادى والمقاهى بشكل كامل.

5.اقتصار المطاعم على توصيل الطلبات فقط.

6.مد تعليق الدراسة لمدة أسبوعين آخرين.

7. غلق كامل لبعض المحال التجارية طوالى يومى الجمعة والسبت.

8. استمرار العمل بالمستشفيات ومحال البقالة والصيادليات بكامل طاقتهم.

9. غرامة تبدأ من 4 آلاف جنيه وتنتهى بالحبس لمن يخالف قرارات الحكومة.