مدرب غلطة سراي يعلن إصابته بفيروس كورونا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





أعلن مدرب غلطة سراي التركي لكرة القدم فاتح تيريم الإثنين أجرى فحصا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، جاءت نتيجته إيجابية.

وقال تيريم في تغريدة على حسابه في تويتر "جاءت نتائج اختبار خضعت له اليوم، إيجابية وبالتالي إصابتي بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف تيريم "أنا في أيد أمينة في المستشفى. لا تقلقوا. آمل أن أتواصل أكثر في أقرب وقت ممكن".

ويعتبر تيريم ولقبه "الامبراطور" شخصية بارزة في تاريخ النادي العريق الذي سبق له ان تولى تدريبه ثلاث مرات سابقا (1996-2000، 2002-2004 و2011-2013).

واستلم تيريم (66 عاما) الإدارة الفنية للنادي التركي العريق في كانون الأول/ديسمبر 2017.

Advertisements

ونجح تيريم في قيادة غلطة سراي الى احراز اللقب المحلي ثماني مرات، وكأس تركيا ثلاث مرات ومثلها الكأس السوبر التركية، وكأس الاتحاد الاوروبي على حساب أرسنال الانكليزي عام 2000، وهو الفريق التركي الوحيد الفائز بلقب اوروبي.

كما قاد منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2008 قبل أن يخرج بصعوبة على يد ألمانيا 2-3.

وأعلن وزير الصحة التركي مساء الأحد أن بلاده سجلت رسميا 1236 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في حين لقي 30 شخصا حتفهم.

مواضيع قد تهمك :