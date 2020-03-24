لاعب ليفربول يفسر سبب حب الجماهير العربية لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد المغربي نبيل الزهار لاعب نادي ليفربول السابق، أن الجماهير العربية تحب محمد صلاح كونه يعطي صورة إيجابية عنهم لدى أوروبا، حسبما وصف.

وأشار الزهار في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، إلى أن متابعة الجماهير العربية للريدز بشكل مكثف حاليًا سبق وأن حدثت عندما وقع عقود توقيعه للفريق من قبل.

وقال اللاعب المغربي: "عندما وقعت لليفربول، الجميع في المغرب كانوا يشجعون الفريق، والأمر ما زال مستمر حتى الآن وتمدد إلى آسيا وتحديدًا في قطر أيضًا".

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وأضاف: "الجماهير العربية تتابع محمد صلاح أيضًا الآن لانه لاعب عربي، الجميع يحبه نظرًا لتقارب المسافات بين أقطارنا".

وأوضح: "الجماهير العربية تتابع كل اللاعبين، ولكن هناك شعور خاص من جانبهم تجاه محمد صلاح، وهو ما أشعر به بشكل شخصي أيضًا".

وأكمل: "يحبونه لأنه عربي، ولأنه مثال جيد للاعبينا، وللانطباع الذي يمنحه للجماهير عن العرب، إنه إيجابي للغاية".

واختتم: "نتخذ من صلاح مثال حي على كيف تظل متواضعًا، وكيف تعمل بجدية وتحقق كل أحلامك".