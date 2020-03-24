تقرير.. تأجيل الأولمبياد أمل 3 لاعبين في منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية بيانًا مشتركًا مع لجنة تنظيم طوكيو 2020، تم الاتفاق خلاله على تأجيل إقامة المنافسات إلى الصيف المقبل بسبب تفشي فيرس كورونا.

وألقى انتشار فيروس كورونا بصداه على كافة الأنشطة والمجالات في جميع أنحاء العالم ومن بينها النشاط الرياضي، مما اضطر الاتحادات المحلية والقارية تعليق كافة المسابقات.

وجاء قرار التأجيل ليمنح الفرصة لثلاثي الأهلي، كريم نيدفيد ومحمد محمود ورمضان صبحي للمشاركة في الأولمبياد بعد غيابهم الفترة الأخيرة بسبب الإصابة بالإضافة لإمام عاشور مهاجم الزمالك.

نيدفيد

وبحسب ما ذكره مصدر بالأهلي -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات سابقة ليلا كورة، فإن نيدفيد سيعود أغسطس القادم بعد انهاءه فترة التأهيل التي تمتد إلي شهرين، بحد أقصى.

و خضع نيدفيد لجراحتين في الركبة كانت الأولى خلال شهر أبريل الماضي بسبب قطع في الغضروف، قبل أن يستأصل الجزء الملتهب في الأخرى.

محمد محمود

بات محمد محمود نجم الأهلي جاهزا للعودة إلي التدريبات الجماعية في غضون شهرين بعد تعافيه من جراحة اعادة بناء الرباط الصليبي.

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وتعرض محمد محمود للاصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبتين، الأولى في يناير 2019 والثانية في أكتوبر الماضي .

ويعد محمود واحدا من الأعمدة الأساسية للمنتخب الأوليمبي وسبق وأن شارك مع المنتخب الوطني الأول وهو يلعب في صفوف دجلة قبل انتقاله للأحمر في يناير 2019.

رمضان صبحي

تبدو الأمور أفضل لرمضان صبحي قائد المنتخب الأوليمبي ونجم الأهلي المعار من نادي هيدرسفيلد حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعافى رمضان من إصابته في العضلة الخلفية التي تعرض لها قبل 4 أشهر وشارك بشكل طبيعي في تدريبات الأهلي.

ويمنح قرار تأجيل الأولمبياد لرمضان الفرصة في العودة بشكل تدريجي واستعادة مستواه عكس ضيق الوقت الذي كان يواجهه في حالة اقامة الأولمبياد في موعدها الأصلي.

إمام عاشور

نجم الزمالك وأحد خيارات شوقي غريب الهجومية والذي تعرض للإيقاف حتي نهاية الموسم ( تقصلت إلي ١٠ مباريات بقرار لجنة الاسئناف) بسبب أحداث الشغب التي اندلعت عقب نهاية مباراة السوبر .

عاشور كان بصفة شبه رسمية خارج الأولمبياد بسبب إيقافه ولكن مع قرار التأجيل عاد الأمل للاعب سواء بقى في الزمالك أو تمت إعارته في العودة مرة أخرى لصغار الفراعنة.