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مالك نادي أولمبياكوس يُعلن تعافيه من فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نادي أولمبياكوس اليوناني، عن تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان مالك نادي أولمبياكوس تعرض منذ أسابيع لإصابته بفيروس كورونا عقب تواجده في لقاء أرسنال الإنجليزي بالدوري الأوروبي.

وفي بيان رسمي أصدره موقع النادي اليوناني، أكد إيفانجيلوس ماريناكسي تعافيه من وباء كورونا الذي أُصيب به مؤخراً.

وقال إيفانجيلوس في بيان النادي: "بعد أسبوعين كاملين بالامتثال الكامل لتعليمات أطبائي، خضعت لاختبار طبي ثاني، والذي تبين أنه سلبي".

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وأضاف: "بقيت في المنزل، واتصلت بالعديد من أصدقائي وأقاربي، وشاهدت التلفاز لعدة ساعات، واستمعت إلى الموسيقى وقضيت ساعات عديدة في تصفح الإنترنت".

واختتم مالك النادي اليوناني: "كل هذا ساعدني على إدراك ما يحدث في بقية العالم".

يذكر أن النجم المصري أحمد حسن كوكا، يلعب في صفوف أولمبياكوس اليوناني، والذي أجرى الفحوصات الطبية اللازمة وجاءت جميعها سلبية بعد إصابة مالك النادي.

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