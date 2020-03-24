رسميًا.. تأجيل أولمبياد طوكيو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر

أصدرت للجنة الأولمبية الدولية بيانا مشترك مع لجنة تنظيم طوكيو 2020، تم الاتفاق خلاله على تأجيل إقامة المنافسات إلى الصيف المقبل بسبب تفشي فيرس كورونا.

وألقى انتشار فيروس كورونا بصداه على كافة الأنشطة والمجالات في جميع أنحاء العالم ومن بينها النشاط الرياضي، مما اضطر الاتحادات المحلية والقارية تعليق كافة المسابقات.

وجاء في البيان: "نظرًا للظروف الحالية واستناداً إلى المعلومات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، تم الاتفاق بين رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ورئيس وزراء اليابان، على إعادة جدولة دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين في طوكيو إلى ما بعد عام 2020 ولكن في موعد لا يتجاوز صيف 2021 ، لحماية صحة الرياضيين ، وجميع المشاركين في الألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي".