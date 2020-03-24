مد تعليق نشاط الكرة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مد تعليق النشاط الكروي لمدة 15 يومًا أخرى بناءً على القرارات الصادرة عن رئاسة الوزراء.

ونشر اتحاد الكرة عبر مركزه الإعلامي: "بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء بفرض حظر على حركة المواطنين لمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من 30 مارس 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية. "

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن تعيق النشاط الكروي لمدة 15 يومًا وذلك بداية من يوم 14 مارس قبل أن يتم التمديد.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن عدة قرارات منها فرض حظر تجوال للمواطنين لمدة 15 يومًا وتبعها عدة قرارات من أجل محاولة السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).