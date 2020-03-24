شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السلة: تأجيل الأولمبياد سيؤثر على الدول اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى ابو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة أن الحديث عن تأجيل الدورة الاولمبية ليس وقته الان ، خاصة وانه مازال الوقت كافيا لحديد مصيرها ، و لانحصار فيروس كورونا الذى أثار الرعب بين الجميع .

واضاف ابو فريخة أن الاولمبياد سيكون فى شهر يوليو اى بعد 4 أشهر ، وهو وقت كاف لتحديد مصير البطولة ، و لا ندرى ماذا سيحدث هذه الفترة ، سواء باستمرار تفشى كورونا ، أو القضاء عليه نهائيا .

واشار رئيس الاتحاد أن التأجيل سيؤثر على الدول المشاركة بمختلف المستويات عامة ، و اقتصاديا خاصة ، فمن الأفضل ان ننتظر لبداية مايو ، ومن الأرجح أن، يتم التأجيل ، خاصة وأن الاولمبية الدولية قالت فى بيانها الذى أصدرته أول أمس أن فكرة التأجيل حيز الدراسة ، وسيتم حسمها خلال الأسابيع الأربعة المقبلة .

Advertisements

ساهم اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة فى توعية الشعب بشروط استخدام الكمامة الطبية فى ظل الظروف الحالية ولتجنب فيروس كورونا، ونشر اتحاد السلة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة تحتوى على شروط ارتداء الكمامة، حيث جاء بالشروط : "عندما يظهر عليك أعراض المرض أو كنت تقدم الرعاية لشخص يحتمل أنه مصاب بهذا المرض عليك بارتداء الكمامة وحيدة الاستعمال مرة واحدة .

ودشن عدد من نجوم كرة السلة على مستوى السيدات والرجال حملة للوقاية من فيروس كورونا ضمن مبادرة خليك فى البيت.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من الاثنين الماضى، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.