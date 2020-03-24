شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يمنح طولان "حق الفيتو" فى صفقة صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسؤولو إنبى، اتخاذ أى قرار بشأن عودة صالح جمعة، لاعب وسط الفريق البترولى السابق والأهلى الحالى، من عدمه، بعدما تم طرح المسألة على إدارة الكرة بالنادى التى فضلت التأكيد على أن مسألة إعادة صالح جمعة لصفوف الفريق البترولى من عدمه تتوقف كليا على رؤية حلمى طولان، المدير الفنى للفريق البترولى.

كما ترغب إدارة إنبى فى التأكيد من جانب أنه فى رغبة الأهلى فى الحصول على خدمات واحد من الثنائى أسامة جلال، مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى أو الحارس محمود جاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم المقبل، لن يتم إدخال بها أية صفقات تبادلية.

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واتفق مسئولو إنبى، على تأجيل حسم مصير الثنائى محمود جاد وأسامة جلال، انتظارا لموقف النشاط الرياضى وما ستسفر عنه الفترة المقبلة من مستجدات بعد تعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا.

وكشف الثنائى محمود جاد وأسامة جلال لمصادر مقربة منهما عن تلقيهما عددًا من العروض فى الفترة الماضية، إلا إن مصدر مسؤول بالنادى البترولى أوضح عدم تلقي عروض رسمية حتى الآن للثنائى وإن مصيرهما إلى جانب مصير أي لاعب مؤجل تماما خلال الفترة الحالية انتظارا لموقف النشاط الكروى فى مصر بعد تعليقه تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

وكان الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان، قد قرر بالتنسيق مع مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تجميد تدريبات الفريق البترولى حتى نهاية شهر مارس الجارى، وذلك بعد تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة وجاء قرار حلمى طولان المدير الفنى لإنبى بعد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة أسبوع بصورة مبدئية قبل أن يتم تجميد التدريبات تماما لنهاية الشهر الجارى على أن يكون المستجدات وفقا للأحداث المختلفة التى ستشهدها المرحلة المقبلة بشأن فيروس كورونا.