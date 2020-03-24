شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد القاهرة يستضيف تدريبات منتخب ألعاب القوى استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف ستاد القاهرة تدريبات لاعبى منتخب العاب القوى ، فى الفترة الحالية ، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى دورة الالعاب الاولمبية التى تقام بطوكيو 2020 .

وينتظم فى التدريبات كلا من مصطفى الجمل ، و حسن عبد الجواد ، و اسلام ابو سريع ، فى منافسات المطرقة ، و ايهاب عبد الرحمن ، و مصطفى عمرو ، و محمد مجدى فى الرمى .

على مستوى البنات تشارك فى التدريبات بسنت حميدة و ايمان منصور و هدى هجرس فى المركز الاولمبى لتدريب الفرق القومية المعادى .

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وجاء تقسيم اللاعبين بين الاستاد و المركز الاولمبى لمنع التجمعات و الازدحام ، حفاظا على سلامتهم بما يتماشى مع قرار مجلس الوزراء بعدم التواجد فى أماكن مزدحمة ومنع التجمعات

سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى أن الاتحاد الدولى للعبة أرسل خطابا إلى الأولمبية الدولية يطلب فيه تأجيل دورة الالعاب الأولمبية، التى ستقام بطوكيو 2020، فى ظل تفشى مرض كورونا بمختلف دول العالم، حفاظا على سلامة اللاعبين.

وقال شاهين إن الاتحاد الدولى أرسل خطابا الى الاتحاد المصرى يخطره بالخطوة التى تم اتخاذها مع الاولمبية الدولية.

وأضاف شاهين أن هناك بعض المسئولين واللاعبين فى مختلف الدول يطلبون التأجيل فى ظل إلغاء البطولات المؤهلة، وعدم الجاهزية حال إقامتها فى موعدها، لكن فى المقابل هناك لاعبين اجتهدوا خلال السنوات الماضية، وبذلك سوف يضيع مجهودهم هباء.