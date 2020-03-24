نادر شوقي: عدلي القيعي لا يعلم تفاصيل تجديد أحمد فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال نادر شوقي، وكيل أعمال أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، إن عدلي القيعي لا يعرف كل الأمور الخاصة بملف تجديد عقد أحمد فتحي.

ويسعى النادي الأهلي إلى تجديد عقده لاعبه المخضرم والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، لكن بعد جلسة واحدة لم تُحسم الأمور قبل أن يتم تأجيل الجلسة الثانية.

وكان عدلي القيعي قد قال من خلال تصريحاته لقناة الأهلي: "نتمنى بقاء فتحي أحد العناصر الهامة والمؤثرة في الفريق، لو رأى فتحي أن مصلحته لن تتحقق بالوجود للنادي أتمني مصارحته بقراره."

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وأضاف شوقي من خلال تصريحات ليلا كورة: "المهندس عدلي القيعي لا يعلم كيف تسير الأمور في ملف تجديد أحمد فتحي، عليه أن يتحدث مع الشخص المسؤول عن هذا الملف لكي يستقي منه المعلومات اللازمة والصحيحة."

وأكمل: "ليس من طبيعتنا عدم الصراحة، إذا أردنا عدم التجديد فلن نجدد العقد، وإذا قولنا أن هذا ليس الوقت المناسب للتجديد فسنقول هذا."

واختتم: "أتمنى أن تصل هذه الرسالة وهذه الصورة للمهندس عدلي القيعي."