اتحاد الكرة يصرف بدلات شهور للحكام باللائحة القديمة

صرف مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بدلات 3 شهور للحكام، لاحتواء غضبهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ بداية الموسم الحالي. بداية الموسم الحالي. وبحسب مصادر في اتحاد الكرة، فإنه تم صرف مبلغ قيمته حوالي 2.5 مليون جنيه قيمة بدلات الحكام لمدة 3 شهور وهي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2019، وفقًا للائحة القديمة، التي تنص على منح حكم الساحة 3 آلاف جنيه. 2.5 مليون جنيه قيمة بدلات الحكام لمدة 3 شهور وهي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2019، وفقًا للائحة القديمة، التي تنص على منح حكم الساحة 3 آلاف جنيه.

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