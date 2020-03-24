اتحاد الكرة يصرف بدلات شهور للحكام باللائحة القديمة

صرف مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، بدلات 3 شهور للحكام، لاحتواء غضبهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذبداية الموسم الحالي.
وبحسب مصادر في اتحاد الكرة، فإنه تم صرف مبلغ قيمته حوالي2.5 مليون جنيه قيمة بدلات الحكام لمدة 3 شهور وهي سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2019، وفقًا للائحة القديمة، التي تنص على منح حكم الساحة 3 آلاف جنيه.
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