حسام عاشور يدرس التراجع والاعتزال نهاية الموسم

يدرس حسام عاشور، لاعب وسط وقائد فريق الأهلي، فكرة الاعتزال بنهاية الموسم، وقبول عرض القلعة الحمراء له بإنهاء مسيرته الكروية في الفترة الحالية.

ويفكر عاشور في التراجع عن مسألة الرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي والاعتزال بنهاية الموسم الحالي وقبول عرض الأهلي بتنظيم

مباراة اعتزال مناسبة له، بجانب حصوله على فترة معايشة له في أوروبا، سواء على الصعيد الفني أو الإداري.

تلقى عاشور عرضًا من فريق بيراميدز لضمه في الموسم الجديد.