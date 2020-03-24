ريـال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني دخل في مفاوضات قوية مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، للظفر بخدماته في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لتقرير نشرته اليوم الثلاثاء صحيفة ماركا

الإسبانية الشهيرة، أن إدارة ريال مدريد تسعى في إنهاء صفقة انتقال هالاند في الصيف المقبل لاسيما وأن ريال مدريد يبحث عن عناصر شابة تقود طموحات الميرنجي في الأعوام المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد يستطع إنهاء الصفقة بمبلغ 75 مليون يورو.

يذكر أن إيرلينج هالاند البالغ من العمر 19 عامًا يعيش فترة من التألق منذ انضمامه لدورتموند في الشتاء الماضي حيث لعب ثمان مباريات سجل خلالهم 9 أهداف.