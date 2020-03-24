اتحاد الكرة يستقر على تمديد عقود الرعاة تحسبًا لإلغاء الدوري

استقر مسئولو اتحاد الكرة على تمديد عقود الرعاة لمدة عام آخر، حال صدور قرار رسمي بإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، للحد من انتشار فيروس الموسم، للحد من انتشار فيروس كورونا يناقش مسئولو اتحاد الكرة مصير التعاقدات مع الرعاة في ظل غموض موقف بطولة الدوري هذا الموسم، واقترح البعض فكرة تمديد العقود لمدة عام إضافي تعويضًا عن إلغاء الموسم الحالي حال صدور قرار رسمي بذلك. في ظل غموض موقف بطولة الدوري هذا الموسم، واقترح البعض فكرة تمديد العقود لمدة عام إضافي تعويضًا عن إلغاء الموسم الحالي حال صدور قرار رسمي بذلك.

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