الزمالك يؤجل التدريبات الجماعية حتي إشعار آخر

استقر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون على تأجيل حسم موعد عودة التدريبات الجماعية للابيض حتى إشعار آخر، وذلك في ظل تعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة اسبوعين. ظل تعليق النشاط الرياضي في مصر لمدة اسبوعين. و ينتظر المدرب الفرنسي، قرارات الاتحاد المصري والافريقي بخصوص موعد استكمال المسابقات ليضع البرنامج المناسب، وذلك في الوقت الذي أكد الجهاز الفني على وضع سلامة اللاعبين في المرتبة الأولى وقبل اي شيء آخر. المصري والافريقي بخصوص موعد استكمال المسابقات ليضع البرنامج المناسب، وذلك في الوقت الذي أكد الجهاز الفني على وضع سلامة اللاعبين في المرتبة الأولى وقبل اي شيء آخر.

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