شاهد .. مورينيو يوصل الطلبات للمسنين بإنجلترا في ظل توقف الدوري الإنجليزي

قام جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بتوزيع الطلبات علي كبار السن في إنجلترا، محاولا تقديم المساعده في ظل توقف بطولة الدوري الإنجليزي المتتاز بسببب فيروس كورونا.
وذكرت تقارير صحفية إنجليزية صباح اليوم الثلاثاء عن تجول جوزيه مورينيو في شوارع إنجلترا، ومساعده المسنين وكبار السن بتوصيل الطلبات التي يحتاجونها، في ظل أزمةكورونا التي تسببت في تأجيل بطولة البريميرليج.
يذكر أن التحاد االإنجليزي لكرة القدم قد أجل بطولة البريميرليج، حتي 30 إبريل المقبل ، وذلك بسبب فيروس كورونا الذي انتشر في جميع بلدان العالم، وهدد النشاط الكروي.
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