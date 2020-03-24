الجهاز الفني للزمالك يطلب من لاعبيه إجراء التدريب بالمنزل

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي كارتيرون على متابعة البرنامج التدريبي المقرر تنفيذه من اللاعبين في المنزل. البرنامج التدريبي المقرر تنفيذه من اللاعبين في المنزل. و يخضع لاعبو الابيض لبرنامج يشمل بعض التدريبات البدنية والرياضية من اجل الحفاظ على حالة كل لاعب على هامش فترة التوقف الحالية.

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