حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقياده الفرنسي كارتيرون على متابعةالبرنامج التدريبي المقرر تنفيذه من اللاعبين في المنزل.
و يخضع لاعبو الابيض لبرنامج يشمل بعض التدريبات البدنية والرياضية من اجل الحفاظ على حالة كل لاعب على هامش فترة التوقف الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهاز الفني للزمالك يطلب من لاعبيه إجراء التدريب بالمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.