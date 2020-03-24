حسم مصير أولمبياد طوكيو 2020 الإثنين المقبل

كشفت شبكة سكاي سبورتس، أن اللجنة الأولمبية الدولية ستعقد اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، لحسم مصير أولمبياد طوكيو2020، سواء بإقامتها في موعدها أو تأجيلها.
كان أكثر من اتحاد فيدول أوروبية عدة طلب تأجيل الأولمبياد في ظل تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم مما يشكل خطرًا على الفرق المشاركة في الأولمبياد.
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