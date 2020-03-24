حسم مصير أولمبياد طوكيو 2020 الإثنين المقبل

كشفت شبكة سكاي سبورتس، أن اللجنة الأولمبية الدولية ستعقد اجتماعًا يوم الإثنين المقبل، لحسم مصير أولمبياد طوكيو

2020، سواء بإقامتها في موعدها أو تأجيلها.

كان أكثر من اتحاد في