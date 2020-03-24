رسميًا.. تأجيل الدوري الإسترالي لأجل غير مسمى بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الإسترالي لكرة القدم، رسميًا، تأجيل الدوري إلى أجل غير مسمى، كإجراء احترازي للحد من تفشي فيروس كورونا المنتشر في العديد من بلدان العالم.

أضاف البيان، الصادر اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الإسترالي حدد يوم 22 أبريل المقبل كموعد للنظر في قرار تأجيل الدوري.

يذكر أن السلطات الإسترالية سجلت أكثر من 1000

حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان العديد من بلدان العالم أوقفت الأنشطة الرياضية كافة بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة ما يقرب من 16 ألف شخص، وإصابة أكثر من 380 ألفًا آخرين.