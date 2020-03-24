ستاد القاهرة يبدأ تنفيذ خطة تطويره في فترة التوقف

في ضوء موافقة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، على تحمل الوزارة للمديونيات كافة الخاصة بعدد 34 اتحادًا وهيئة رياضية مستحقة لصالح هيئة ستاد القاهرة الدولى التي تبلغ إجمالاً 25 مليون جنيه، يستعد ستاد القاهرة الدولى لتنفيذ خطة تنفيذية خلال فترة التوقف الحالية لاستكمال العديد من أوجه التطوير داخل مرافق الهيئة، وذلك من خلال استغلال تلك الموارد واستغلال فترة توقف النشاط الحالية.

وتعتبر خطوة وزارة الشباب والرياضة بدعم الاتحادات

من المتوقع أن يبحث وزير التطوير داخل مرافق الهيئة، وذلك من خلال استغلال تلك الموارد واستغلال فترة توقف النشاط الحالية.وتعتبر خطوة وزارة الشباب والرياضة بدعم الاتحادات الرياضية دعماً أيضاً لهيئة ستاد القاهرة الدولى، خصوصًا في ضوء تحويله إلى هيئة اقتصادية تهدف إلى الاستغلال الأمثل لمرافقها وتحقيق عوائد يعاد إنفاقها على صيانتها وتطويرها لتكون إحدى أهم المؤسسات الرياضية الخدمية الترفيهية المتكاملة التي لها دور كبير في الرعاية البدنية والرياضية للنشء والشباب.من المتوقع أن يبحث وزير الرياضة خلال الفترة المقبلة مع مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة سبل تنفيذ خطة استكمال التطوير لمرافق الاستاد وكيفية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، فضلاً عن استغلال فترة التوقف الحالية.

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