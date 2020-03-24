ريال مدريد يضع التعاقد مع النرويجي هالاند كأولوية في صيف 2020

على الرغم من حقيقة أن فيروس “كورونا” أوقف كرة القدم في جميع أنحاء أوروبا، فقد بدأ ريال مدريد في العمل على خططهم لفترة الانتقالات الصيفية القادمة، ووضع خطته بإحكام.

وكافح اللوس بلانكوس من أجل تحقيق أهدافه في الأشهر الأخيرة، وقرر النادي ملاحقة مهاجم بوروسيا دورتموند “إيرلينج هالاند” عندما يفتح السوق، وفق مصادر صحيفة “ماركا”.

ولم ينجح كريم بنزيمة في تسجيل الأهداف بالغزارة التي كان عليها “كريستيانو رونالدو“، ولم تنجح تجربة “لوكا يوفيتش” على الإطلاق، والخبر الكبير هو أن هالاند أصبح هدف أساسي للريال، قبل نجوم مثل لوتارو مارتينيز وتيمو فيرنر.

وتجاوز سعر هالاند حاليًا الـ100 مليون يورو، بعدما انضم إلى السيجنال إدونا بارك قادمًا من سالسبورغ النمساوي بمبلغ سيصل إلى 80 مليون يورو.

ليس سراً أن الفرنسي “كيليان مبابي” هو الحلم بالنسبة لبيريز، ولكن أي لأخذ غنيمة من باريس سان جيرمان هذا الصيف تبدو مستحيلة، على الرغم من إعلان اللاعب رغبته في اللعب بالسانتياجو بيرنابيو.

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وفي الصيف الماضي كان نيمار هو أيضًا خيار، لكن النادي لا يعتقد أن سلوكه سيتناسب مع غرفة خلع الملابس في ريال مدريد، ولن يغامر الفريق الإسباني بلاعب برازيلي آخر ، ومكان في قائمته، مع وجود ثلاث نجوم خارج الاتحاد الأوروبي.