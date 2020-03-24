رياضة | فيروس كورونا يؤجل الدوري الاسترالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يؤجل الدوري الاسترالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه سيؤجل المراحل النهائية من بطولة الدوري الأسترالي بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

ويأتي الإعلان عن القرار اليوم بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة الأسترالية.

ونفذت أربعة ولايات ومناطق قيودا على الحدود بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

ومع تنفيذ أعلى مستويات القيود الحدودية من قبل الحكومة النيوزيلندية، لن يتمكن نادي ويلينجتون فينيكس لكرة القدم النيوزيلندي من التنافس في الدوري الأسترالي أعلى دوري للمحترفين للرجال في أستراليا.

وأوضح جيمس جونسون الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي للعبة في بيان للاتحاد اليوم : "مع الاقتراب من نهاية المسابقة ؛ حيث تتبقى بضعة أسابيع فقط ، كان القرار مفجعا للاعبين والأندية والمشجعين".

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وأشار الاتحاد إلى أن الهدف الآن هو وضع مواعيد جديدة للمباريات بمجرد أن يكون هذا متاحا من أجل استكمال الموسم.

وأضاف أنه سيراجع الموقف في الأسابيع المقبلة وحيث سيكون أول تقييم رسمي مقبل في 22 نيسان/أبريل المقبل.

وأكد جونسون أن التأثيرات المالية لتأجيل المسابقة ستكون قاسية.

وقال جونسون للصحفيين في سيدني : "سنشعر بها. سنشعر بكل الضغوط المالية على اللعبة على كل المستويات... اللعبة ستنجو... هل نحتاج لإجراء تغييرات ؟ ولنكون مختلفين ؟ أقول : نعم".

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أستراليا 1800 حالة كما بلغ عدد الوفيات سبع حالات حتى الآن