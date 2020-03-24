رياضة | مدافع باريس سان جيرمان يبتعد عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع باريس سان جيرمان يبتعد عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح البرازيلي ماركينيوس قلب دفاع باريس سان جيرمان في طريقه لإنهاء مسيرته مع كرة القدم في فريقه الحالي.

وانضم ماركينيو (25 عامًا) إلى باريس سان جيرمان عام 2013، قادمًا من روما، كما قام بتجديد عقده مؤخرًا لينتهي في صيف 2024.

وكتب لوان كوريا، شقيق ماركينيوس عبر حسابه على "إنستجرام": "آمل أن يبقى في باريس سان جيرمان حتى نهاية حياته المهنية".

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ويعتبر ماركينيوس أحد أفراد القوام الأساسي لباريس سان جيرمان، ويشارك بانتظام مع جميع من تولوا قيادة الفريق، منذ انضمامه قبل 7 أعوام.

وارتبط اسم ماركينيوس بالانتقال إلى أكثر من نادٍ أبرزها برشلونة ويوفنتوس.