الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | ميسي يأمر ببيع أحد نجوم برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يأمر ببيع أحد نجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية صادرة اليوم الثلاثاء، أن نجم برشلونة ليونيل ميسي، يرغب في بيع أحد نجوم فريقه في الصيف المقبل، لجمع الأموال لضم نجم باريس سان جيرمان الحالي.

ووفقاً لشبكة دون بالون الإسبانية، فإن ميسي يريد من إدارة فريقه بيع زميله الفرنسي أنطوان جيزمان، وإستخدام عائد للصفقة للتوقيع مع نيمار.

Advertisements

وأضافت دون بالون، أن نادي مانشستر يونايتد هو أحد أهم المتابعين لجريزمان منذ وقت بعيد، حيث كان النادي الإنجليزي يريد ضمه في فترات سابقة، وقد يحيي المفاوضات معه مجدداً.

وكانت صحيفة سبورت الكتالونية قد أفادت بالأمس لنية إدارة برشلونة في بيع جريزمان، رغم إنضمامه مطلع هذا الموسم فقط من أتليتيكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو.

ورغم لعبه دوراً أساسياً في هجوم الفريق الكتالوني، إلا أن الدولي الفرنسي لم يقدم بعد المستويات التي كان يقدمها مع فريقه السابق أتليتيكو مدريد.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا