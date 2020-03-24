رياضة | الأهلي يحذر اللاعبين من الأماكن المزدحمة وفايلر يشرف على التدريبات المنزلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحذر اللاعبين من الأماكن المزدحمة وفايلر يشرف على التدريبات المنزلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مسؤولو النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول، لاعبو الفريق من التواجد في أي تجمعات أو أماكن مزدحمة خلال الأيام الجارية.

وجاء تحذير مدير الكرة للاعبين، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، والخوف من تعرض أحدهم للإصابة به.

وطالب مدير الكرة بالالتزام بالتعليمات المفروضة على الجميعة، بالتواجد داخل الحجر الصحي وعدم الخروج إلا لظروف قهرية، مع متابعة التدريبات داخل منازلهم.

من ناحية أخرى، بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني، في متابعة تدريبات الفريق في منازلهم عن طريق الواتساب وحذرهم من الإفراط في تناول الأطعمة التي تساعد على زيادة الوزن.

وكان فايلر، منح اللاعبين إجازة من التدريبات بعد قرار الدولة والنادي بتوقف النشاط الرياضي في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.